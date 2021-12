Qbuzz verbaasd over staking; ‘Acties zijn buitenproportioneel’

nieuws

Foto Casper Slotboom. Reisinformatie Qbuzz werkt niet.

De overlastproblemen op de buslijnen 72/73 zijn een landelijk politiek probleem en Qbuzz kan dat niet alleen oplossen. Dat schrijft de busvervoerder donderdagmiddag, in een reactie op de stakingen die morgenochtend tot 08.00 uur plaatsvinden bij de standplaatsen in Stadskanaal, Oude Pekela en Emmen. Het is daarbij niet onmogelijk dat ook reizigers van, naar en binnen de gemeente Groningen hinder gaan ondervinden.

Qbuzz zegt dan ook zeer verbaasd te zijn over het moment waarop de acties zijn aangekondigd. Dat gebeurde afgelopen dinsdagavond. Volgens de vervoerder wordt de maatschappij extra hard en ‘buitenproportioneel’ geraakt door de actiebijeenkomsten: “Wij hebben richting de FNV benadrukt dat ook wij groot belang hechten aan de veiligheid van onze chauffeurs. Ook hebben we aangegeven dat het een complex probleem is dat niet alleen Qbuzz aangaat, maar ook andere partijen zoals het ministerie, de betrokken gemeentes, het OV-bureau, de ketenmariniers en het COA. Het is een landelijk politiek probleem dat we niet alleen kunnen oplossen,” zo schrijft Qbuzz in een reactie op de staking.

FNV houdt echter vast aan de noodzaak van de actie, ondanks de gesprekken die het eerder al voerde met de staatssecretaris van Justitie en met Qbuzz. ‘“Maar dat heeft allemaal weinig opgeleverd”, vertelt Edwin Kuipers, bestuurder FNV Streekvervoer. “Deze situatie duurt al te lang. Qbuzz is als werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Het is tijd dat het busbedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt.”

Onduidelijk welke bussen uit gaan vallen

Welke bussen er vrijdagochtend precies gaan uitvallen door de staking, die plaatsvindt tussen 05.00 en 08.00 uur, is niet helemaal duidelijk. Hoogstwaarschijnlijk zullen de meeste getroffen passagiers uit Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe komen, maar mogelijk vallen ook andere buslijnen uit. Qbuzz denkt dat reizigers de hele ochtend hinder kunnen ondervinden door de actie. “Veel bussen zijn om 08:00 uur niet op de juiste plek om verder te rijden volgens de dienstregeling. We proberen de reisinformatie zo actueel mogelijk te houden, check daarom voor vertrek de reisplanner”, aldus Qbuzz..