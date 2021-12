Qbuzz komt met regionale podcasts voor tijdens het reizen

In de bus luisteren de meeste mensen muziek, lezen een boek of kijken gewoon naar buiten. Vervoersmaatschappij Qbuzz denkt daar een nieuw medium aan te kunnen toevoegen: podcasts.

Rondom de routes Groningen-Zoutkamp, Emmen-Assen en Emmen-Groningen zijn lokale verhalen opgeschreven en omgezet in geluidsfragmenten die online te beluisteren zijn. ‘We rijden met onze bussen door heel Groningen en Drenthe en het leek ons leuk om onze reizigers wat meer over de omgeving te vertellen.’ vertelt Bonnie Wiersma. ‘We hebben bijvoorbeeld over Lijn 65, vijf afleveringen gemaakt. En één verhaal gaat bijvoorbeeld over de verdwenen dorpen bij Winsum.”

Historica Sanne Meijer heeft de opdracht gekregen om de Groningse verhalen op te schrijven. Dit deed ze met veel plezier: ‘Ik vind het echt super leuk. Mijn liefde is om de kleine, onbekendere verhalen Groningen te vertellen aan iedereen. Al helemaal om dit op een leuke, laagdrempelige manier te doen.’ De verhalen uit de podcastafleveringen van Ter Apel en Zoutkamp spreken Sanne erg aan.

De podcastaflevering duren allemaal tussen de twee en acht minuten en zijn via de streamingsdienst Spotify te beluisteren.