Studenten protesteren tegen compensatie schulden leenstelsel

Foto Wouter Holsappel Actie tegen leenstelsel

Diverse beelden in Groningen en drie andere grote studentensteden krijgen vandaag felrode kleding aan. Het gaat om een protest van studenten tegen het ontbreken van een goede compensatie voor de leenstelselgeneratie.

Het protest maakt deel uit van de campagne #NietMijnSchuld van FNV Young & United en de Landelijke studentenvakbond. De plannen in het regeerakkoord omtrent afschaffing van het leenstelsel gaan de studenten niet ver genoeg. Ze zijn boos over de karige compensatie voor de studenten die zich jarenlang in de schulden hebben moeten steken om te kunnen studeren.

De beelden krijgen felrode kleding aan; die verwijst naar de veel gebruikte leus bij eerdere studentenacties tegen het leenstelsel: ‘Studenten in het rood, onze toekomst wordt verkloot’. Alina Danii Bijl, voorzitter van FNV Young & United zegt: ‘Het is mooi dat de nieuwe generatie studenten vanaf 2023 weer een basisbeurs krijgt, en dat ze niet zoals de huidige generatie studenten opgezadeld wordt met torenhoge schulden als gevolg van het leenstelsel. Maar we missen plannen om de leenstelselgeneratie voldoende te compenseren. Zij mogen niet met de gebakken peren blijven zitten.’

Studenten die te maken hadden met het leenstelsel hebben gemiddeld 42 duizend euro schuld opgebouwd. Volgens de campagneleiders is de compensatie van 1 miljard die voor hen is uitgetrokken veel te weinig,