Protest tegen straatintimatie op Vismarkt

Dwars en Catcalls of Grunn protesteren zondagmiddag tegen straatintimidatie op de Vismarkt.

Straatintimidatie komt nog steeds veel voor. Mensen voelen zich niet altijd veilig op straat, worden nagefloten of hebben te maken met andere vormen van intimidatie.

Aanvankelijk zouden Dwars en Catcalls of Grunn allerlei teksten op straat zetten in en rond de Vismarkt, maar gezien de weersomstandigheden is daar vanaf gezien. Er is gekozen om de teksten op T-shirts te zetten om zo te laten zien wat voor grievende, seksistische teksten mensen nog steeds te verduren hebben in het openbaar. Ook de jongerenorganisatie Rood sloot zich met een spandoek aan.