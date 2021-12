Project verlengde schooldag in Beijum en Lewenborg kan starten na subsidie

nieuws

Het project Verlengde Schooldag op elf scholen in Beijum en Lewenborg kan volgend jaar starten.

Het project krijgt € 1.654.640 van het Nationaal Programma Groningen. Het is onderdeel van een groter project van Tijd voor Toekomst. Kinderen in het basisonderwijs moeten de kans krijgen om zich optimaal als volwassene te ontwikkelen. Met elkaar spelen en plezier hebben in een veilige gezonde en kansrijke omgeving is het uitgangspunt. Alle organisaties op het gebied van jeugd uit Beijum en Lewenborg en bewoners zijn of worden betrokken bij de Verlengde Schooldag.

Daarnaast kregen nog vier projecten in de provincie geld van het nationaal programma Groningen: Werkgelegenheid in Oost Groningen, Dorps en wijkplannen in Midden Groningen, een marketingorganisatie voor Zuid en Oost Groningen en hulp voor jonge boeren met hun bedrijf.

Voor alle vijf projecten is 10 miljoen euro uitgetrokken.