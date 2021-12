P+R Hoogkerk krijgt pakketkluizen

nieuws

Foto via Groningen Bereikbaar

Ergens rond de jaarwisseling gaat het hub-programma van de provincies Groningen en Drenthe pakketkluizen plaatsen op de P+R bij Hoogkerk. Dat liet programmamanager Frans Hamstra dinsdagmiddag weten via Groningen Bereikbaar.

Reizigers kun­nen hier binnenkort gratis en 24 uur per dag pak­ketjes ophalen of inleveren via deze pakketkluizen, in plaats van bij een pakket- of afhaalpunt in een winkel. Op de hub in Hoogkerk komt een afhaalpunt bestaande uit 58 kluizen in verschillende formaten, die te openen zijn met een QR-code. De proef met het pakketpunt duurt in ieder geval en jaar.

Het pakketpunt dient niet alleen het gemak van de reizigers, aldus Hamstra: “Ook bezorgdien­sten hoeven niet opnieuw te rijden als er niemand thuis is”, aldus Hamstra. “Met als gevolg minder CO2-uitstoot, minder verkeersbewegingen en dus ook minder drukte op de weg.”

De proef met het pakketpunt duurt in ieder geval en jaar. Mocht dat een succes zijn, dan komen er mogelijk ook op de andere P+R-plaatsen en hubs onbemande afhaal­punten voor pakketjes te staan.