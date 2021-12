Poolse daklozen lagen op de stoep bij winteropvang; opvanglocatie gaat vannacht wel open

nieuws

Foto: Stichting Straatwijs

De gemeente Groningen heeft besloten dat de winteropvang voor daklozen in ieder geval donderdagnacht open is. Volgens Stichting Straatwijs heeft de gemeente dit donderdag aan de organisatie laten weten, nadat twee Poolse mannen het begin van de woensdagnacht op de stoep voor een dichte deur van de winteropvang wilden doorbrengen.

De twee mannen zagen zich genoodzaakt de nacht door te brengen voor de winteropvang, omdat het net niet koud genoeg was om naar binnen de mogen. De twee mannen hadden hun slaapzakken echter in de opvang laten liggen. Een tiental bezorgde medewerkers van Straatwijs zagen zich vervolgens genoodzaakt alle opvanglocaties in de Stad af te bellen, omdat ze de mannen niet buiten wilden laten slapen. Maar alle opvanglocaties hielden volgens hulporganisaties de deuren dicht, waardoor de twee mannen alleen terecht konden in een garagebox van een vrouw die de twee mannen vaker heeft geholpen.

Straatwijs hekelt de starre houding van de gemeente, die volgens hen de deuren pertinent dicht houdt voor niet-rechthebbende daklozen, ook als de gevoelstemperaturen onder het vriespunt liggen.

‘Betreurenswaardig’

“In de eerste plaats is het betreurenswaardig dat er mensen zijn voor wie een passend (t)huis niet tot de mogelijkheden behoord. En jammer genoeg is de praktijk dat ook niet al deze mensen terecht kunnen in de bestaande opvangvoorzieningen”, zo schrijft wethouder Jongman aan de gemeenteraad. “Het beleid om bij 0 graden de mogelijkheid tot nachtopvang te bieden voor die mensen die hier anders geen toegang tot hebben, hebben we dit jaar geformaliseerd. Momenteel werken met een systeem van flexibel- op en afschalen. Dat wil zeggen: de tempartuur wordt gemonitord en wanneer de temperatuur van 0 graden (of de gevoelstemperatuur van -5 of -10 in beeld is) in beeld komt, worden deze mensen toegelaten in de opvang. Hiervoor hebben we een tijdelijke noodopvanglocatie paraat staan. Vanaf 15 december is deze locatie permanent geopend.”

Volgens de wethouder wordt vannacht weer voldaan aan het criterium en zal de locatie geopend zijn. Jongman: “Vanwege de reeds eerder voorspelde lage temperatuur van 0 graden en de daaropvolgende dagen was al besloten om vanaf a.s. zondag de locatie te openen (voor meerdere dagen). Ik zal met het Leger des Heils, als uitvoerder en beheerder van de opvanglocatie, in gesprek gaan over de mogelijkheden om de voorgenomen permanente openstelling van 15 december van de tijdelijke winternoodopvanglocatie te vervroegen.”

UPDATE: DE GEMEENTE GRONINGEN HEEFT ONS LATEN WETEN DAT DE WINTEROPVANG VANNACHT OPEN IS! BEDANKT VOOR JULLIE SUPPORT ❤#MENSELIJKEMAAT pic.twitter.com/oI04IFbXXm — Straatwijs (@Straatwijs) December 2, 2021

Wat een normale woensdagavond had moeten zijn, werd (weer) een bizarre avond vol bureaucratie en onmacht. Een draadje….

Leest u mee wethouder @IngeJongman? pic.twitter.com/4m5kJRfEvd — Straatwijs (@Straatwijs) December 1, 2021