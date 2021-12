Politie zoekt naar visser op scooter na botsing op Borgweg; slachtoffer gewond naar ziekenhuis

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Bij een aanrijding op de Borgweg bij Klein-Harkstede is dinsdagmiddag een fietser gewond geraakt. De betrokken scooterrijder reed door, waarop de politie een Burgernet-actie op touw zette om deze man te vinden.

Toegesneld ambulancepersoneel ontfermde zich over de fietser, die met onbekend letsel (maar met veel pijn) naar een ziekenhuis werd gebracht.

Volgens omstanders stopte de scooterrijder in eerste instantie wel. De man zou gezegd hebben snel terug te keren naar de plek van het ongeval, maar werd vervolgens niet meer gezien.

De politie uit de gemeente Het Hogeland deed vervolgens een Burgernet-melding uitgaan voor de scooterrijder. Deze blanke man van ongeveer 1.80 reed op een donkere scooter, waarop hij onder andere vishengels vervoerde. Mensen die de visser op zijn scooter hebben gezien of weten waar hij nu is, kunnen contact opnemen met de politie via 0800-0011 of via 112.

Twee doorrijders vlak na elkaar

Volgens aanwezige agenten gebeurde vlak voor dit ongeluk een soortgelijk verkeersincident op de Driebondsweg. Ook bij dit ongeluk waren één of meerdere fietsers en een scooter betrokken. Ook bij dit ongeluk reed een scooter door. Bij dit ongeval was geen sprake van letsel.