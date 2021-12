Politie zoekt naar man met grijze pitbull na bedreiging bij Pathé aan Zuiderdiep

nieuws

Foto: Lyptic Layouts via Pixabay

De politie in Groningen is sinds maandagochtend op zoek naar getuigen van een bedreiging. Deze vond plaats aan het Gedempte Zuiderdiep, ter hoogte van bioscoop Pathé.

De omstandigheden rond de bedreiging zijn niet nader genoemd door de politie. Wel is bekend dat er, ten tijde van het incident, een man aanwezig was die een hond bij zich had. De politie stelt dat het mogelijk zou gaan om een grijze pitbull.

Mensen met meer informatie over dit incident, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Een persoonlijk bericht via Facebook is ook mogelijk. Houd in beide gevallen zaaknummer 2021332649 bij de hand.