Politie zoekt getuigen van zware mishandeling aan Peizerweg

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie in Groningen is op zoek naar getuigen van een incident, wat op donderdag 9 september heeft plaatsgevonden bij een pand in de nabije omgeving van “The Village” aan de Peizerweg in Groningen.

Bij dit pand, in de buurt van het huisvestingscomplex voor internationale studenten, kort na middernacht een zware mishandeling gepleegd.

Een verdachte van de mishandeling is nog niet aangehouden, maar de politie heeft inmiddels wel een signalement van deze persoon. Het zou gaan om een blanke man van ongeveer 1,80 meter lang met een normaal postuur. De man zou kortgeschoren, bruin haar hebben gehad ten tijde van het incident. Ook had de man een donker snorretje. De man sprak Engels met de aangever. Over de kleding en accessoires van de man kan het slachtoffer niets zeggen.

Mensen met meer informatie over het incident of de mogelijke dader, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem met de politie bellen kan ook, via 0800-7000. Houd daarbij zaaknummer ‘BVH 2021253649’ bij de hand.