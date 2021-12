Politie zoekt getuigen van inbraken in West-Indische Buurt en De Hoogte

nieuws

Foto: S_Salow via Pixabay

De politie in Groningen wil graag in contact komen met mensen die afgelopen dinsdag of op de vroege woensdagochtend iets verdachts hebben gezien of opgenomen rond in de West-Indische Buurt of De Hoogte.

Op de dinsdagochtend of -middag vond er een inbraak plaats in een portiekwoning aan de Oosterhamriklaan. Op dezelfde dag werd er, waarschijnlijk in de avond of in de nacht, ingebroken in een woning aan de Adriaan Pauwstraat.

Mensen die getuige waren, iets verdachts hebben gezien of in de buurt wonen mogelijk camerabeelden hebben, die betrekking hebben op de inbraken, kunnen zich melden bij de politie. Dat kan via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via een persoonlijk bericht op Facebook.