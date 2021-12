Politie zoekt getuigen van explosie in sloopwoning aan Vliesstraat

nieuws

Foto: Patrick Wind. 112groningen.nl

De politie in Groningen heeft maandagmiddag een oproep gedaan rond de explosie in een sloopwoning aan de Vliesstraat in Selwerd.

Naast getuigen en mensen met meer informatie over de explosie wil de politie ook graag in contact komen met mensen die camerabeelden hebben van het incident. De politie is te bereiken via telefoonnummer 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via een persoonlijk bericht via Facebook, onder vermelding van zaaknummer 2021331654.

Door de explosie van zaterdagavond werd een deel van de voorgevel van een woning aan de Vlierstraat in Selwerd volledig vernield. Ook enige andere huizen raakten beschadigd. Niemand raakte gewond door de explosie.