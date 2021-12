Politie zoekt getuigen van bedreiging conducteur in InterCity naar Stad

nieuws

Foto: TreinBas - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77275321

Maandagochtend heeft een treinpassagier een conducteur bedreigd in een InterCity tussen Amersfoort en Groningen. De politie is een onderzoek gestart en zoek naar getuigen van het incident.

Het incident vond tussen 10.30 en 10.45 uur plaats in een InterCity-trein, op het traject tussen Amersfoort en Groningen. De conducteur sprak de passagier aan op zijn gedrag, waarop de NS-medewerker bedreigingen naar het hoofd geslingerd kreeg.

De politie wil graag in contact komen met mensen die het incident hebben gezien of meer weten over deze zaak. Zij kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Vermeld daarbij het zaaknummer 2021353710.