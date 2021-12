Politie zet Burgernet in bij zoektocht naar Macbookdief in Florabuurt (update)

nieuws

Foto via Pexels

In de Florabuurt heeft een donderdagmiddag een diefstal plaatsgevonden. Bij de zoektocht naar de vermoedelijke dader zette de politie direct een Burgernet-actie op touw.

De zoektocht spitst zich toe op een jongeman tussen de vijftien en achttien jaar oud. Hij zou aan de Laurierstraat een Macbook (een laptop van het merk Apple) hebben gestolen. Het gaat om een jongeman met een donkere huidskleur, getooid in donkere kleding en met een rode schoudertas.

Mensen die tips hebben over de verblijfplaats van de verdachte, kunnen contact opnemen met de politie via het noodnummer 112.

Update 16-12-2021 18.10 uur:

De Burgernet-actie is inmiddels afgesloten. De politie maakte niet bekend of de vermoedelijke dief aangehouden is, maar spreekt wel haar dank uit aan iedereen die heeft meegeholpen.