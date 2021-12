Politie waarschuwt: ‘Zet containers achter slot en grendel tijdens jaarwisseling’

nieuws

Het is de Groningse politie in de afgelopen jaren opgevallen dat de ‘nieuwe’ papiercontainers nogal vaak het doelwit zijn van brandstichtingen. De dienst roept inwoners van de gemeente daarom nogmaals op om alle kliko’s in de aanloop naar de jaarwisseling alvast achter slot en grendel te zetten.

“Zet je papiercontainer als het kan achter slot en grendel, in de schuur of in ieder geval uit het zicht”, zo stellen agenten van de politieteams Groningen-West en Groningen-Zuid via Instagram. “Mocht je het oude papier in de container volgens planning mogen aanbieden, zet deze pas in de ochtend bij de straat en haal de container voor het donker worden weer binnen.”

Niet alleen de papiercontainers zijn vaak doelwit, maar ook in de oude groene en grijze containers wordt vaak brand gesticht. Binnen of uit het zicht zetten zorgt dan ook voor een hoop minder schade, ongemak en mogelijk gevaar.