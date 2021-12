Politie vat doorrijder in de kraag na ongeluk in Meerstad

nieuws

Foto: Politie Groningen-Zuid via Instagram

Een verkeersongeval op de Vossenburglaan in Meerstad zorgde woensdagmiddag voor flinke schade aan wegmeubilair en voertuigen. Een van de betrokken bestuurders wachtte de komst van de hulpdiensten echter niet af en reed door. Na een korte zoekactie in de wijk wist de politie hem te vinden.

Het ongeluk op de Vossenburglaan vond rond 14.00 uur plaats. De verantwoordelijke bestuurder, rijdend in een ‘grijze of zwarte’ Seat Ibiza, veroorzaakte daarbij flinke schade.

De politie startte vervolgens een zoektocht in de omgeving. Op basis van een signalement werd de automobilist korte tijd later gevonden bij Het Sas in dezelfde wijk. De bestuurder werd vervolgens meteen aangehouden.

Foto: Politie Groningen-Zuid via Instagram