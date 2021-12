nieuws

Foto: Joris van Tweel

De politie heeft donderdag aan het einde van de ochtend een lichaam aangetroffen van een nog onbekend persoon.

Mogelijk gaat het om de vermiste 22-jarige Michael Bos. Hij is sinds maandagochtend vermist. De politie was een groot deel van de ochtend al aan het zoeken in het water aan de Marnixkade.

Aan het begin van de middag zijn er afzettingen geplaatst. Duikers gaan het lichaam uit het water halen.