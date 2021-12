Politie rijdt auto klem op Helperzoom na wilde achtervolging door zuiden Stad

nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Na een wilde achtervolging door de wijken Corpus den Hoorn en Hoornse Meer heeft de politie donderdagmiddag een personenauto klemgereden op de Helperzoom. Na een korte zoektocht is de bestuurder aangehouden op de Hereweg.

Volgens Stadsblog Sikkom negeerde de bestuurder een stopteken van de politie op het Julianaplein. Na een wilde achtervolging (waarbij de bestuurder zich niet beperkte tot wegen, maar ook over fietspaden, voetpaden en een speeltuin reed) eindigde de race tussen de bestuurder en de politie op de Helperzoom met het klemrijden van de vluchtende chauffeur.

De bestuurder nam vervolgens de benen en de politie wist de man in eerste instantie niet te arresteren. Daarop volgde een korte zoektocht (waarbij ook Burgernet werd ingezet), waarna de bestuurder uiteindelijk op de Hereweg werd aangehouden. De chauffeur is overgebracht naar een politiebureau. Waarom de automobilist op de vlucht sloeg voor de politie is niet bekend.

Zowel de auto van de bestuurder als een aantal politieauto’s raakten beschadigd. Meerdere voertuigen zijn afgesleept. In verband met het ongeluk en het politieonderzoek is de Helperzoomtunnel tijdelijk afgesloten.