nieuws

De politie heeft donderdagavond in een woning in Groningen honderd kilo vuurwerk in beslag genomen.

Het ging om consumenten vuurwerk en professioneel vuurwerk. Vanwege het vuurwerkverbod dit jaar is het niet toegestaan dit in bezit te hebben.

Tegen een 44-jarige man werd proces verbaal opgemaakt. Waar het vuurwerk precies werd gevonden is niet bekend gemaakt.