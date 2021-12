Poetry by Night: Gedichten van jongeren uitgelicht op gebouwen

nieuws

Afbeelding: Paul Blom

Vanaf dinsdag worden een maand lang gedichten van jongeren geprojecteerd op verschillende gebouwen in Groningen. Dinsdagavond geven kinderburgemeester Samuel en burgemeester Koen Schuiling het startsein en wordt het eerste gedicht op het Groninger Museum geprojecteerd.

Voor de projectie-maand, getiteld ‘Poetry by Night’, schreven jongeren van 10 tot 18 jaar gedichten, nadat ze workshops kregen van Tjitse Hofman en oud-stadsdichter Renée Luth. Een jury zocht de mooiste gedichten uit. De poëzie wordt in het donker geprojecteerd op het Groninger Museum en drie andere gebouwen in het centrum Groningen, Haren en Ten Boer. Ook zijn dichtregels te lezen op de lichtkrant in het Groninger Forum, op posters in etalages en in bussen.

De gedichten-projectie vindt voor het tweede achtereenvolgende jaar plaats. Met het project willen de initiatiefnemers ontlezing tegengaan en jongeren stimuleren om met tekst en taal bezig te zijn. Het thema is dit jaar ‘dromen’.

Poetry by Night is een samenwerking van het Poëziepaleis, Marketing Groningen en de gemeente Groningen. De gedichten zijn tot 6 januari 2022 te zien. Het is de bedoeling dat Poetry by Night jaarlijks terugkeert.