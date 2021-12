Podcast Arm in 050 – De Groninger arbeidsmarkt

nieuws

Wat maakt de Groninger arbeidsmarkt anders dan andere gebieden en hoe verhoudt zich dat met armoede? Hierover gaat de zevende podcast van Arm in 050.

Wethouder Carine Bloemhoff, directeur Ton Schroor van VNO-NCW MKB Noord en arbeidsmarktadviseur Erik Oosterveld van het UWV praten over de Groninger arbeidsmarkt en wat er nodig is om mensen te helpen zodat ze aan het werk kunnen.

Beluister de podcast hier op Spotify, via Apple Podcasts of via je eigen speler.

Arm in 050 is een onderzoeksjournalistiek project van Omroep Organisatie Groningen (OOG) over armoede in de gemeente Groningen. Wij onderzoeken hoe het kan dat Groningen hoog in de ranglijst van steden met armoede staat, wat het is om in armoede te leven en waarom het maar niet lukt om armoede terug te dringen.

Het onderzoek Arm in 050 wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de provincie Groningen.