Podcast Arm in 050 – De beleving van armoede in Groningen

Hoe ervaren Groningers het om in armoede te leven en hoe zie je dat in de Stad? Hierover gaat de zesde podcast van Arm in 050.

Doctor Erik Meij, onderzoeker Klaas Kloosterman en onderzoeker Rene Paulissen praten over hoe mensen die in armoede leven dat ervaren, waarin armoede zichtbaar is in de Stad en hoe mensen weer de weg omhoog kunnen vinden.

Beluister de podcast hier op Spotify, via Apple Podcasts of via je eigen speler.

Arm in 050 is een onderzoeksjournalistiek project van Omroep Organisatie Groningen (OOG) over armoede in de gemeente Groningen. Wij onderzoeken hoe het kan dat Groningen hoog in de ranglijst van steden met armoede staat, wat het is om in armoede te leven en waarom het maar niet lukt om armoede terug te dringen.

Het onderzoek Arm in 050 wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de provincie Groningen.