Plan harde lockdown kwam onverwacht voor eigenaresse speelgoedwinkel in Haren

nieuws

Deze zaterdag om 19:00 uur kondigt demissionair minister president Mark Rutte naar alle waarschijnlijkheid een harde lockdown aan. Het plan is om onder andere de niet-essentiële winkels te sluiten tot 14 januari. Patricia Diercks, eigenaresse van Baboffel in Haren vertelt in Haren Doet dat het nieuws onverwacht kwam.

Patricia mist de tussenstappen om een lockdown te voorkomen. Voor hun winkel geldt dat er niet meer dan 10 klanten op de werkvloer mogen zijn. Ook is winkelen op afspraak nog optie als tussenstap. Volgens Patricia had er vanuit de overheid meer aangedrongen moeten worden op het ”alleen naar de winkel” gaan en het niet als een uitje zien.

Op dit moment merkt Baboffel weinig van de drukte. Het personeel kan de hoeveelheid klanten nog aan. Daarnaast is het ook mogelijk om via de webwinkel spullen te kopen. In de provincie wordt alles zelf bezorgd. Op deze manier krijgen mensen toch nog op tijd hun cadeau onder de kerstboom.