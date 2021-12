Plaatjes van winters Groningen verkozen tot foto van het jaar

nieuws

Foto: Nickey Smolders - @nickspics. Winnaar publieksprijs.

De eerste editie van de Discover Photos of the Year wedstrijd heeft twee winnaars opgeleverd die foto’s maakten van een winterse stad Groningen.

De prijs is in het leven geroepen om de stad en haar vele fotografen extra onder de aandacht te brengen. Een vakjury verkoos een foto van de Hoge der A in de sneeuw van Daniël de Jong tot winnaar. De publiekjury koos uit duizenden stemmen een foto van Nickey Smolders, met schaatsers op de diepenring.

Beide winnaars ontvangen een cadeaubon ter waarde van 150 euro van een fotowinkel in de stad. Gezien het enthousiasme van de vakjury, de deelnemers en het publiek, zegt mede-initiatiefnemer Pepijn Koning: “Volgend jaar volgt zeker een tweede editie.”