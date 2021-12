Pieter Lakeman gaat miljoenen claimen bij Shell voor Groninger boeren

nieuws

Foto Andor Heij

Groninger boeren die al jaren wachten op een vergoeding vanwege de aardbevingsschade krijgen hulp van Pieter Lakeman.

Lakeman, die eerder vocht tegen financieel onrecht, is de stichting Shell-claim begonnen. Deze stichting gaat door een groepsclaim de schade van de boeren verhalen bij Shell, de moedermaatschappij van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die verantwoordelijk is voor de gasboringen.

De totale schade op de boerderijen wordt geschat op honderden miljoenen euro. “Onze aanpak is erop gericht dat de boeren sneller hun vergoeding krijgen”, zegt Lakeman. “De regering was vermoedelijk niet gelukkig met het arrest van de Hoge Raad. De overheid heeft daar handig op ingespeeld door op 1 juli 2020 het Instituut Mijnbouwschade Groningen op te richten en iedereen te adviseren zijn schadeclaims daar in te dienen. Het zou niet verstandig zijn om schadeclaims bij de gewone rechter in te dienen. De indruk werd zelfs even gewekt dat dat niet langer mogelijk was. Via het IMG zou je de vergoeding sneller ontvangen dan bij een normale rechtbank”.

Lakeman denkt dat de juridische constructie van het IMG is gemaakt om de schade-uitkeringen zo laag mogelijk te houden. “Wanneer je het niet eens bent met de beslissing van het IMG kun je niet bij een gewone rechter in beroep gaan maar alleen bij de zogenaamde bestuursrechter. Die beslist zelden of nooit gunstiger voor eisers. Om deze valkuil nog aantrekkelijker voor te stellen werd ook bepaald dat je bij het IMG geen advocaat nodig had dus op kosten kon besparen”.