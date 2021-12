Petitie UMCG behoud hartchirurgie bijna 70 duizend keer getekend

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Een petitie van het UMCG tegen het verlies van de hartchirurgie voor kinderen en mensen met een aangeboren hartafwijking is binnen twee dagen bijna 70 duizend keer getekend.

Daarmee wil het ziekenhuis dat demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid terug komt op zijn besluit. De Jonge wil de operaties concentreren in Utrecht en Rotterdam zodat de kennis beter gebundeld wordt.

Het Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen in het UMCG liet eerder al weten de beslissing van de minister ‘ondoordacht’ te vinden: “Deze beslissing kan desastreuze gevolgen hebben voor duizenden zieke kinderen en volwassen hartpatiënten in Noord-Nederland. De expertise die in 75 jaar is opgebouwd wordt zo in een keer tenietgedaan. De kunde die het UMCG in huis heeft, is groot. Deze zorgt voor een sterke kennisoverdracht wat resulteert in kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg.”

Ook vreest het CCH voor een ‘domino-effect’ door het besluit van de minister: “De beslissing van de minister heeft gevolgen voor andere complexe en acute zorg, zoals kinder-longtransplantaties en pulmonale hypertensiezorg en op alle gerelateerde zorg. Deze impact lijkt onvoldoende te zijn beoordeeld. Zieke kinderen met chronische aandoeningen kunnen in de toekomst niet meer rekenen op integrale kindzorg in Noord-Nederland.”