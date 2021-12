Petitie tegen sluiting kinderhartchirurgie UMCG meer dan 200.000 keer getekend

nieuws

Kort voor vijven op de woensdagmiddag is de petitie tegen de sluiting van de afdeling kinderhartchirurgie in het UMCG de grens van 200.000 handtekeningen gepasseerd.

De grens van 200.000 krabbels is in minder dan een week na de start van de petitie gehaald. Nadat de petitie afgelopen donderdagochtend werd opgezet, tekenden binnen vierentwintig uur al ruim 10.000 mensen. Een dag later stond de teller al op 70.000 krabbels en op Eerste Kerstdag werd de grens van 100.000 doorbroken. Maandagmiddag passeerde de petitie de grens van 150.000 handtekeningen.

UMCG neemt petitie gedeeltelijk over van slecht slapende moeder van hartpatiëntje

De kinder-IC van het UMCG is ontzettend blij en dankbaar met alle steun voor de petitie. “Doordat de petitie zoveel aandacht krijgt op social media en in het nieuws, hebben we vandaag het aantal van 200.000 petities bereikt. Onze dank is zeer groot!!”, zo schrijft de afdeling op haar Instagram-pagina.

De actie, die werd opgezet door een moeder van een in het UMCG behandeld hartpatiëntje, werd veel gedeeld op sociale media. De Kinder-IC vervolgt: “Collega hebben contact gezocht met de oprichter van de petitie en het bleek een moeder te zijn van een patiënt die lang in het Beatrix Kinder Ziekenhuis heeft gelegen. De moeder in kwestie is enorm geschrokken van het besluit, hierdoor sliep zij al dagen slecht. Zij heeft de drie collega’s van de kinder IC mede-beheerder gemaakt van de petitie, zodat wij onze krachten kunnen bundelen!”

Ook politieke oproep om besluit terug te draaien

Ook de politiek liet zich niet ongeroerd door de noodkreet van bezorgde noorderlingen en het ziekenhuis. Meerdere Twee Kamerleden zetten de kwestie op de kaart in de landelijke politiek en ook de regionale en lokale overheden uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel stuurden een brandbrief aan De Jonge, waarin wordt opgeroepen om het besluit terug te draaien.

Als het aan De Jonge ligt, mag UMCG over twee jaar geen hartoperaties meer uitvoeren bij kinderen met een hartafwijking. Ook complexe hartoperaties bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking mogen dan niet meer worden uitgevoerd door het Groningse ziekenhuis. Het Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen in het UMCG noemt de beslissing van de minister ‘ondoordacht’, omdat het vreest voor een groot verlies aan kennis in Noord-Nederland. Ook vreest het CCH voor een ‘domino-effect’, doordat ook andere complexe en acute zorg binnen het ziekenhuis op een lager pitje komt te staan.

De petitie tegen het besluit van de minister is hier te vinden.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kinder Intensive Care UMCG (@kinderintensivecareumcg)