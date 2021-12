Peter van der Voort: ‘Ook in het UMCG is omikron geconstateerd’

Het was een kwestie van tijd maar ook in Groningen is de omikronvariant van het coronavirus vastgesteld. Dit vertelt UMCG IC-baas Peter van der Voort.

‘We hebben de eerste patiënten die besmet zijn met de omikronvariant gevonden in het UMCG dus die variant is ook in Groningen.’ vertelt van der Voort.

De omikronvariant zou meer besmettelijk zijn maar zou mildere klachten opleveren. Volgens van der Voort is daar echt nog meer onderzoek naar nodig: ‘Dat wordt inderdaad gezegd, het zijn signalen die uit Zuid-Afrika komen maar wij hebben daar geen ervaring mee. Of dat in onze bevolking, die natuurlijk toch anders van samenstelling is dan de Afrikaanse bevolking, ook zo is moeten we nog zien.’

Onderzoek

Op de vraag of het UMCG de omikronvariant ook onderzoekt, reageert van der Voort knikkend: ‘Het UMCG doet heel breed onderzoek naar covid-19. We kijken naar de oorzaken, het ziektebeeld en de behandelingen. We gaan ook specifiek kijken naar patiënten met de omikronvariant.’ Ook in het laboratorium van het UMCG wordt actief gezocht naar omikron.

Code zwart

Ook al rukt de omikronvariant op, het UMCG merkt dat er minder coronapatiënten in het ziekenhuis worden opgenomen. Ook code zwart, een situatie waarin zorgverleners bepalen wie wel zorg krijgt en wie niet, lijkt hierdoor minder dichtbij. ‘Op dit moment is code zwart niet aan de orde in die zin dat we extra moeten selecteren voor wie er plaats is. Wie nu zorg nodig heeft kan zorg krijgen dus dat is wel heel fijn.’ sluit van der Voort af.