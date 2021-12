Paterswoldeweg volgende week drie dagen dicht onder ringwegviaduct

nieuws

Foto: Groningen Bereikbaar

Vanaf aanstaande maandagochtend is de Paterswoldseweg drie dagen dicht voor gemotoriseerd verkeer, onder het viaduct met de zuidelijke ringweg.

De afsluiting is nodig, omdat aannemerscombinatie Herepoort in deze periode metselpanelen gaat plaatsen aan het nieuwe ringweg-viaduct. Vanwege de veiligheid is het viaduct daarom afgesloten.

Autoverkeer vanuit het noorden wordt omgeleid via de Parkweg, de Brailleweg, de A28 en de Van Ketwich Verschuurlaan. Verkeer uit zuidelijke richting kan via Laan Corpus den Hoorn, de A28, bij Julianaplein linksaf naar de N7 en via het Vrijheidsplein naar de Leonard Springerlaan.

Fietsers en voetgangers kunnen langs de werkzaamheden en hoeven niet om te rijden. De afsluiting duurt tot woensdagavond 18.00 uur.