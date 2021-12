Partij voor de Dieren: gemeenteraad onvolledig ingelicht over Suikerzijde

nieuws

Foto Jan van de Kam. Grutto

De Partij voor de Dieren wil via schriftelijke vragen afdwingen dat het college van B&W openheid van zaken geeft over de situatie rondom de Suikerunie en de alternatieven voor natuurcompensatie.

Uit notulen van overleg met natuurorganisaties blijkt volgens de PvdD dat het college heeft gekozen voor “radiostilte richting pers en raad”. De partij wil ook weten hoe het college de contraexpertise door het onafhankelijke onderzoeksbureau Ecosensys beoordeelt. Uit dat rapport blijkt dat de plannen van het college voor natuurcompensatie ontoereikend zijn.

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de PvdD zegt: “Dit betekent gewoon dat we niet volledig zijn geïnformeerd, maar misschien moet je dat in dit dossier wel uitleggen als: verkeerd voorgelicht. Want er zijn natuurlijk wel degelijk alternatieven voor de natuurcompensatie, maar dat wilde het college niet naar buiten laten komen. Is het liegen of verzwijgen? Het is in ieder geval niet best.”

De Wrede wil verder weten hoe het harde oordeel van Ecosensys zich verhoudt tot uitlatingen in de pers van het college waarin gesteld wordt “echt niet over de natuur op het Suikerunieterrein heen te walsen”. De Wrede: “Het meest succesvolle weidevogelgebied van de provincie Groningen, met jaarlijks alleen al zo’n 40 paartjes grutto’s, wat bezielt je om dat te willen vernielen?”