foto Patrick Wind. 112groningen.nl

De gemeente heeft dinsdagochtend een parkeerplaats onbruikbaar gemaakt op de kruising van de Oostersingel met het Hanzeplein.

Op die plek is in korte tijd twee keer een geparkeerde auto geraakt door een bus die vanaf het Hanzeplein de Oostersingel in draaide.

Er zijn paaltjes geplaatst waardoor er geen auto meer kan staan.