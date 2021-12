Paas: ‘Extra inzet Lelylijn is win-win voor Noorden, liever vandaag dan morgen beginnen’

nieuws

Foto: Rene Paas (Provincie Groningen)

De plannen die het nieuwe kabinet heeft voor de ontwikkeling van de Lelylijn zijn een goede zet. Dat zegt commissaris van de Koning René Paas, vanuit zijn rol als voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, in een reactie op het woensdag gepresenteerde regeerakkoord.

Met de nieuwe spoorlijn wordt de reistijd tussen het Noorden en de Randstad ongeveer 40 minuten korter en dat is goed nieuws voor het Noorden, zo stelt Paas. “Door te werken aan betere verbindingen tussen de regio en de Randstad, zoals de aanleg van de Lelylijn, zal het hele land profiteren”, aldus Paas. “Want we hebben elkaar veel te bieden. Wij kunnen hier een kwart van de nationale woningbouwopgave realiseren, wij hebben hier immers ruimte. Met het verkleinen van afstanden stimuleren we tegelijkertijd onze economie. Een win-win waar wij liever vandaag dan morgen aan beginnen.”

Paas ziet daarnaast kansen voor het Noorden, dankzij de aangekondigde miljarden voor de energietransitie, onder voor het gebruik van waterstof en aquathermie. Daarnaast is Paas blij met de voortzetting van de Regiodeals, waarbij het Rijk en de regio samenwerken op het gebied van verduurzaming, gezondheid, digitalisering en de circulaire economie. “Het Noorden is bij uitstek de koploper om circulaire ketenprojecten te realiseren. De regio is blij dat hiervoor structurele middelen zijn gereserveerd”, concludeert Paas.