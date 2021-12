‘Overvolle treinen geen voorbeeld van schoon, veilig en betrouwbaar vervoer’

nieuws

Foto Andor Heij; Trein Arriva.

Het provinciebestuur moet ingrijpen om overvolle spitstreinen tussen Delfzijl en Groningen voortaan te voorkomen. Dat zegt de fractie van Groninger Belang in de Provinciale Staten.

Doordat de treinen propvol zijn werden de afgelopen dagen ook sommige stations overgeslagen, zoals Bedum en Sauwerd. Zo kwamen mensen te laat op hun werk of op school. Er reed slechts één treinstel, omdat Arriva kampt met defect materieel.

Groninger Belang wil weten of de provincie inmiddels in gesprek is met Arriva over de situatie en wat de provincie van plan is aan de problemen te doen.

Groninger Belang zegt dat het zeker in cornonatijd onwenselijk is om met te korte treinen te rijden. Bovendien vindt de partij dat de problemen niet bijdragen aan het beeld van een schoon, veilig en betrouwbaar openbaar vervoer.