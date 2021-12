Ouders starten petitie om speelgoed- en kledingbonnen voor minima terug te krijgen

nieuws

Verschillende ouders met een laag inkomen uit Groningen beginnen vrijdagmiddag met een actie voor de terugkeer van kleding- en speelgoedbonnen voor hun kinderen. Ook starten de ouders, samen met verschillende raadsfracties, een petitie om wethouder Diks ervan te overtuigen om de bonnen terug te brengen.

Vrijdagmiddag om 12.00 uur wordt de actie afgetrapt op de Vismarkt. De ouders en de raadsfracties van de SP, de Stadspartij, 100% Groningen en de Partij voor de Dieren roepen mensen op langs te komen, als ze mee willen helpen met het verspreiden van folders en posters en het ophalen van handtekeningen voor de petitie.

Tot voor de coronacrisis deelde de gemeente Groningen ieder jaar rond de feestdagen een aantal speelgoed- en kledingbonnen uit aan gezinnen met kinderen die in armoede leven. Maar de bonnen worden voor het tweede jaar op rij niet uitgedeeld. Volgens de fracties is de gemeenteraad nooit actief geïnformeerd over het afschaffen van deze bonnen.

Alle sympathisanten, partijen en organisaties worden opgeroepen de actie te steunen. Een handtekening zetten onder de petitie kan ook online, via de website die voor deze actie in het leven is geroepen. Hier kunnen mensen zich ook aanmelden om te helpen bij de verspreiding van de actie.