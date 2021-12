Oudejaarsconference cabaretier Peter Pannekoek in stadsschouwburg gaat niet door

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De oudejaarsconference van cabaretier Peter Pannekoek in de stadsschouwburg in Groningen gaat niet door. De voorstelling wordt vanwege de coronamaatregelen verplaatst naar Carré in Amsterdam.

“Peter Pannekoek had zich enorm verheugd zijn oudejaarsconference in onze prachtige Stadsschouwburg op te nemen”, aldus SPOT Groningen. “Helaas gooien de huidige coronamaatregelen roet in het eten. Door de anderhalve meter maatregelen kunnen we maar weinig mensen ontvangen in de schouwburg”.

In Carré kunnen meer mensen naar binnen vanwege een verbouw die onlangs plaats vond.

Mensen met een kaart worden nog geïnformeerd via de mail hoe ze hun geld terug kunnen krijgen.