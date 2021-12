Opnieuw staking in Groningen in metaalsector

nieuws

foto: 112groningen.nl

De vakbond FNV organiseert dinsdag in Groningen opnieuw een 24 uursstaking voor een betere CAO in de metaalsector.

Daarvoor is ook in de stad een staakstraat ingericht waar de deelnemers zich kunnen registreren. Die is aan de Suikerlaan 6 op het oude Suikerunieterrein.

De stakers willen onder meer vijf procent loonsverhoging, een eerlijke beloningen voor vrouwen, jongeren en uitzendkrachten en de mogelijkheid dat ouderen drie jaar voor hun pensioen kunnen stoppen.

“We blijven doorstaken voor een goede en eigentijdse cao”, zegt FNV Metaal cao onderhandelaar Jacqie van Stigt. “Met een belabberd loonbod van gemiddeld slechts 1,4% procent en tal van verslechteringen op veel terreinen blijven de werkgevers nog altijd een nieuwe cao in de metaal & techniek blokkeren”.