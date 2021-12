Opnieuw personenauto geramd door lijnbus bij Hanzeplein

nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Voor de tweede keer in één maand tijd is een geparkeerde personenauto zwaar beschadigd geraakt op het Hanzeplein in Groningen, nadat het voertuig werd geramd door een draaiende lijnbus.

De lijnbus heeft het voertuig vermoedelijk geraakt, toen deze vanaf de Oostersingel richting de hoofdingang van het UMCG wilde draaien. De personenauto bleef zwaarbeschadigd achter.

Het is niet de eerste keer dat het misgaat op deze plek. Iets meer dan drie weken geleden ging het ook mis. Het voertuig wat toen door een lijnbus werd geramd, was al vaker het slachtoffer. Omstanders van het ongeluk van deze donderdagmiddag roepen de gemeente Groningen dan ook op om de situatie op te lossen.