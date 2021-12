Opnieuw online benefietquiz voor Groningse horeca

nieuws

Foto Andor Heij. Horeca,kroegen, zuidzijde Grote Markt tijdens lockdown.

Net als vorig jaar houdt Northern Sky Events, vlak voor kerst, een online benefietquiz voor de horeca in Groningen. De succesvolle quiz, die vorig jaar ruim 3.600 euro ophaalde voor verschillende horecagelegenheden in Groningen, moet volgens Northern Sky dit jaar een groter vervolg krijgen.

De quiz vindt dit jaar niet plaats op kerstavond, maar een dag eerder (donderdag 23 december). Net als tijdens de vorige editie gaat het volledige inschrijfgeld voor de benefietquiz naar de horecaonderneming die het deelnemende team zelf kiest. Onder andere Café Soestdijk, De Drie Uiltjes, De Toeter en de RGB Bar hebben al aangegeven mee te willen doen aan de actie, maar de organisator hoopt op meer deelnemers. Het enige wat zij daarvoor moeten doen, is zelf deelnemende teams aandragen en zich vervolgens aanmelden by Northern Sky.

Teams die willen meedoen, kunnen zich net als vorig jaar aanmelden op de website van Northern Sky. Dat kost per team 20 euro en een kleine ‘servicefee’ voor de kosten die Northern Sky maakt, onder meer om de avond te voorzien van live-muziek. Extra acties en sponsoring zijn ook welkom. Dit gaat in een donatiepot en wordt verdeeld over de deelnemende horecagelegenheden.