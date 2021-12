Opnieuw grote snelheidsovertredingen op A7 en in Stad

nieuws

Foto: Team Verkeer Politie Noord-Nederland via Instagram

Voor de tweede keer deze week maakten bestuurders het flink te bont qua snelheid in Groningen. Bij wegwerkzaamheden op de A7 werd een beginnend bestuurder donderdagavond geklokt op 130 kilometer per uur, waar slechts zeventig km/u is toegestaan. Korte tijd later raakte een twee bestuurder zijn rijbewijs kwijt, nadat hij 56 kilometers te snel reed binnen de bebouwde kom.

Het Team Verkeer van de politie Noord-Nederland constateerde, na een correctie, dat ook de eerste hardrijder (op de A7) zeker 56 kilometer per uur te hard heeft gereden. Het rijbewijs van deze automobilist, die slechts vier maanden zijn rijbewijs had, is opgestuurd naar de officier van justitie. Het OM zal de strafmaat bepalen voor de beginnende bestuurder.

De grote snelheidsovertreding op de A7 was de tweede van deze week. Maandagavond raakte een 23-jarige man uit de gemeente Noordenveld zijn rijbewijs en zijn auto kwijt, nadat de politie hem bij dezelfde werkzaamheden klokte op een snelheid van 147 kilometer per uur.

89 waar 30 is toegestaan

De bestuurder die de tweede, grote snelheidsovertreding beging, door met 89 kilometer per uur door een dertig-kilometerzone te rijden, moest ook zijn rijbewijs inleveren. Hem viel ook een EMG-cursus ten deel, een verplichte cursus waarin bestuurders leren over verantwoord rijgedrag en over op een veilige manier deel te nemen aan het verkeer.