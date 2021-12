Opnieuw ellende in de treinen tussen Delfzijl en Groningen

nieuws

Foto: Ramon Vreeman

Net als woensdagochtend liep het donderdagochtend weer mis in de treinen van Arriva tussen Delfzijl en Groningen. Treinen waren soms overvol en sloegen stations over. Dat meldt RTV Noord.

Doordat enkele treinen kwamen te vervallen, en machinisten soms niet stopten op de diverse stations, kwamen diverse reizigers te laat op hun werk of school. Ze konden soms pas een station later uitstappen en dienden vervolgens te wachten op een trein die de andere kant op reed.

Volgens vervoersbedrijf Arriva was er beide dagen sprake van materiaalpech, waardoor er minder treinen reden. Vanwege de drukte in de trein die wel reden, werden stations soms overgeslagen. Arriva meldt aan RTV Noord, in gesprek te gaan met de leverancier van het materieel, om te kijken naar de achterliggende oorzaken van de defecten.