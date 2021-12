Opnames house- en technostream bij Europa’s grootste kerstbal; zeven dj’s draaien voor de Voedselbank

nieuws

Foto: Rozemarijn Jongsma (DK Rozie) via Instagram

Zeven dj’s uit Groningen draaiden maandagavond een set op een drijvend podium langs het Stadsstrand bij DOT. Het optreden is onderdeel van Project Kerstbal. Dat is een initiatief waarbij een livestream wordt geproduceerd en uitgezonden. Tegelijkertijd wordt er geld opgehaald voor de Voedselbank in Groningen.

De zeven jonge DJ’s (Veeta, Moxes, Deets, Red Rotation, Selene, Rozie en Marwin) draaiden vanaf 19.30 uur hun platen voor de actie, die door FAKE EVENTS en Kabaal op het Kanaal op touw werd gezet. De optredens zijn vanaf 23 december te zien, via de website voor het initiatief.

Tegelijkertijd zette Project Kerstbal een inzamelingsactie op touw voor de Groningse voedselbank. De dj’s en de organisatie hebben als doel om 2.000 euro op te halen. Doneren kan nu al, via deze link.