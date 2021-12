Ook inhaalwedstrijd van Velocitas 1897 geschrapt

sport

Foto Andor Heij: Be Quick (zat) - Velocitas.

Ook de laatste inhaalwedstrijd die dit weekeinde door de KNVB is ingepland met een club uit de gemeente Groningen gaat niet door.

Dat is Velocitas 1897 – Holwierde in de derde klasse zaterdag. Velocitas wilde de wedstrijd wel spelen, maar Holwierde niet. Velocitas speelt daarom zaterdag een oefenwedstrijd tegen Bedum. De overige zeven inhaalwedstrijden die op het programma stonden waren al eerder deze week door één of beide verenigingen geschrapt. De clubs mochten zelf beslissen of de wedstrijden gespeeld werden, omdat de KNVB het reguliere programma had afgelast.

Ook de twee weekeinden daarna tot de winterstop wordt er niet gevoetbald door de standaardelftallen. De KNVB besloot de competities te schrappen voor de categorie A, omdat er na 17.00 uur niet getraind mag worden vanwege de avondlockdown om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Alleen de lagere elftallen (categorie B) spelen nog wedstrijden tot de winterstop.

Als de coronamaatregelen dat toelaten worden de competities half januari weer hervat.