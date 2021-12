Ook hennepkwekerij gevonden aan Groningerweg

nieuws

Foto: 112 Groningen

Nadat eerder op de maandagmiddag al een hennepkwekerij werd gevonden aan de Metaallaan in Vinkhuizen, was het aan het einde van dezelfde middag opnieuw raak voor de politie. Toen troffen agenten een kwekerij aan in een pand achter een woonhuis aan de Groningerweg.

Netbeheerder Enexis kwam met meerdere voertuigen ter plekke om de stroomvoorziening af te sluiten. Enige tijd later heeft een gespecialiseerd bedrijf de kwekerij geruimd en alle materialen en planten ter plaatse vernietigd.

Het politieonderzoek naar de kwekerij is nog in volle gang en over mogelijke verdachten en aanhoudingen kon de politie dan ook geen uitspraken doen. Ook is niet bekend of de twee kwekerijen met elkaar in verband stonden.