Ook GroenLinks tegen verdwijnen hartchirurgie uit UMCG, petitie 175 duizend keer getekend

Ook de GroenLinks Statenfracties in het noorden spreken zich uit tegen de sluiting van de afdeling kinderhartchirurgie en cardiologie in het UMCG. Eerder deden de CDA fracties dat al.

“De op handen zijnde sluiting vinden wij als GroenLinks onbegrijpelijk”, aldus het Groninger Statenlid Stephanie Bennet. “De zorg in het noorden verschraalt al jaren en het valt aan noordelijke hartpatiënten en hun ouders niet uit te leggen dat ze straks voor operaties en controles uren moeten reizen, terwijl er nu uitstekende zorg beschikbaar is in het UMCG.”.

De partij vreest dat er later nog meer medisch specialisme uit het ziekenhuis verdwijnt.

Demissionair minister van volksgezondheid Hugo de Jonge wil de kinderhartchirurgie en cardiologie concentreren in Utrecht en Rotterdam om zo de kennis te bundelen.

Een petitie om te voorkomen dat deze afdelingen uit Groningen verdwijnen is al 175 duizend keer getekend.

