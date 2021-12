FVD doet mee in Groningen bij raadsverkiezingen

nieuws

Foto: Han Jongeneel, logo: Forum voor Democratie (beide via Wikimedia Commons)

Volgend jaar maart staat ook Forum voor Democratie op de Groningse stembiljetten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat maakte de partij woensdagavond bekend.

De partij stelt dat er inmiddels een selectieprocedure is geweest om kandidaten te vinden voor de kieslijst. Namen voor de lijst heeft de partij nog niet bekend gemaakt. Groningen en Westerkwartier zijn de enige gemeentes in de provincie waarvan tot nu toe bekend is dat de partij mee gaat doen.

Een specifiek verkiezingsprogramma voor Groningen is nog niet door de partij naar buiten gebracht. Forum wil zich echter in alle gemeentes sterk gaan maken voor het terugdringen van coronamaatregelen (door ‘prikbussen’ te schrappen en BOA’s niet te laten handhaven op coronamaatregelen), het inperken of schrappen van milieudoelstellingen (windmolens, zonneparken en het gasloos maken van huizen) en het blokkeren of sluiten van AZC’s. Ook stelt de partij dat het lokale referenda wil invoeren.