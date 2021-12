Ook Drie Gezusters zet advocaat in tegen herinrichting Grote Markt

nieuws

Foto: Ellen Grondijs

Na het Market Hotel heeft ook De Drie Gezusters een advocaat in de arm genomen om de strijd aan te gaan met de gemeente Groningen over de herinrichting van de Grote Markt. Kroegbaas Laurens Meijer vreest voor zijn terras en laat (via een brief van zijn advocaat) aan de gemeenteraad weten dat hij nooit 6,5 miljoen euro had betaald voor De Groote Griet, Café Hoppe en De Drie Gezusters, als hij toen al had geweten over de plannen.

Volgens de advocaat van De Drie Gezusters BV (die de drie eerder genoemde kroegen omvat) is het terras voor de drie kroegen het grootste deel van de omzet. Maar de plannen van de gemeente betekenen volgens de kroegbaas dat zijn ‘permanente’ terras door de herinrichtingsplannen deels een ‘flexibel’ terrasgedeelte gaat worden. De Drie Gezusters kan op dit gedeelte van het terras dan geen windschermen, heaters, en grote parasols plaatsen.

Daarnaast betekenen de plannen voor De Drie Gezusters dat er een soortement van gangpad door het terras gaat lopen, waardoor een deel van het terras weg zou vallen.

Nooit gekocht als plannen bekend waren

“Door het ontnemen van deze mogelijkheid staat het vast dat mijn cliënt daardoor enorme schade zal gaan ondervinden”, zo schrijft de advocaat van het bedrijf. “Deze heeft de horecabedrijven in 2017 gekocht voor 6,5 miljoen euro. Het staat buiten kijf dat de omzet van het terras daar een belangrijk onderdeel van is. Als mijn cliënt had geweten dat het terrassenbeleid op de schop zou gaan, dan had zij deze investering uiteraard nooit gedaan.”

Drie Gezusters komt met eigen alternatief

De drie kroegen benadrukken, bij monde van de advocaat, niet tegen een herinrichting van de plannen te zijn. De horecagroep wil nogmaals met de gemeente in gesprek en is zelf bezig met een alternatief plan. Dit plan is echter nog niet klaar. De kroegbaas benadrukt dan ook te hopen dat de gemeenteraad een besluit over de herinrichting uit gaat stellen.

Raad gaat hoogstwaarschijnlijk voor plannen stemmen

De besluitvorming over de plannen is echter al in een vergevorderd stadium en de raad zal aanstaande woensdag waarschijnlijk instemmen met de herinrichtingsplannen.

Dit ondanks bezwaren van oppositiepartijen VVD, de Stadspartij en 100% Groningen. Zij sprongen vorige week in de bres voor de standplaatshouders, die vrezen voor het voortbestaan van hun kramen.

Het Market Hotel stuurde eerder al een brief aan de gemeenteraad, waarin het stelt bang te zijn voor overlast en een waardedaling in de kamerprijzen door de bomen die voor het hotel komen te staan. Het hotel dreigde zelfs met juridische stappen. Hiervoor leek weinig compassie te zijn binnen de gemeenteraad.