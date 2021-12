Onderzoekers en ACLO: Heropen sportfaciliteiten voor jongeren

nieuws

Foto Andor Heij

De sportfaciliteiten voor jongeren moeten heropend worden voor hun mentale en fysieke gezondheid. Dat zeggen onderzoekers en studentenorganisaties waaronder de ACLO in Groningen.

Vanwege de coronapandemie zijn alle sportfaciliteiten momenteel gesloten. Het onderzoek speelde zich af op het moment dat er alleen nog een avondlockdown was. Daaruit bleek dat 79 procent van de studenten minder aan sport doet. Ruim twintig procent van de studenten ondervindt negatieve gevolgen van het sluiten van de sportfaciliteiten.

Veertig procent van de studenten en zelfs zestig procent van de internationale studenten voelt zich hierdoor ongelukkig tegen tien procent in 2019. Een groot deel van de studenten ervaart daarnaast eenzaamheid en verveling.

De onderzoekers en studenten willen dan ook dat de sportfaciliteiten weer heropend worden. “Beweging is essentieel. Niet alleen voor nu, maar ook voor later”, aldus de Groninger student Bram Pikkemaat. “Wij zijn heel erg bereid om op een constructieve manier mee te denken over hoe jongeren zo snel mogelijk weer veilig kunnen sporten”.

Het Outbreak Management Team, dat adviseert over de coronamaatregelen, heeft inmiddels een brief gekregen van de studenten en onderzoekers over de kwestie.