Onderzoek: ‘Verticaal opstijgende luchttaxi’s vanaf Eelde zijn vanaf 2030 rendabel’

Het CityAirbus electric vertical takeoff and landing (eVTOL) vliegtuig - Afbeelding via Airbus

M3 Consultancy en PEN EM hebben in een onderzoek berekend dat vanaf 2030 de prijzen van zogenoemde eVTOL-luchttaxi’s vanaf Groningen Airport Eelde concurrerend zullen zijn met reguliere taxi’s op lange afstand.

De onderzoekers berekenden dat rond 2030 de prijzen op afstanden van 50 tot 100 km concurrerend zijn met normale taxi’s op lange afstand. Richting 2035 wordt de prijs per persoon voor een luchttaxi-vlucht van 100-150 km geschat op 60 tot 80 euro. Een vlucht van ongeveer veertig kilometer kost dan tussen de 40 en 50 euro, zolang mensen een vlucht delen met andere passagiers.

Verticaal opstijgen en landen

Het onderzoek werd uitgevoerd door PEN EM, een bedrijf wat zich richt op elektrische passagiersvluchten. Het bedrijf kreeg hulp van Hive.Mobility, de Provincies Groningen en Drenthe en de Regio Groningen Assen om het onderzoek te kunnen uitvoeren.

Het bedrijf wil de luchttaxi-diensten gaan uitvoeren met zogenoemde eVTOL’s, maar ook andere elektrische luchttaxi’s zijn een optie. Deze eVTOL-vluchten (vliegtuigen die verticaal kunnen opstijgen en landen) stoten geen CO2 en fijnstof uit, hebben lagere kosten en zijn stiller dan de huidige helikoptervluchten. De elektrische vliegtuigen hebben een capaciteit van 2 tot 7 passagiers, een bereik van initieel maximaal 100 kilometer en een snelheid van 250 – 280 km/uur. Volgens PEN EM is het energieverbruik per stoel hetzelfde als van één reiziger in een Tesla op de snelweg.

Vluchten naar luchthavens of de Wadden

Groningen Airport Eelde juicht de komst van de luchttaxi’s toe. Volgens de luchthaven zijn er meerdere routes die voor passagiersvervoer relevant zijn. De luchthaven denkt hierbij aan snel en duurzaam vervoer naar luchthavens, bestemmingen over de grens of de Waddeneilanden.

Maar om de vliegtuigen breed in te kunnen zetten, is essentieel dat er op den duur meerdere zogenoemde ‘vertiports’ worden ontwikkeld. “Het streven is dat we de luchttaxi’s aansluiten op een netwerk met elektrische verbindingen, waarmee je kan overstappen op Groningen Airport Eelde naar een andere gewenste bestemming’”, aldus luchthavendirecteur Meiltje de Groot.

Eerste taxidienst start in 2026

In oktober werd bekend dat Groningen Airport Eelde de eerste operationele luchthaven voor elektrische luchtvaarttaxi’s van ELECTRON Aviation wordt. Deze organisatie wil vanaf 2026 starten met de exploitatie van de luchttaxidienst vanaf Groningen Airport Eelde. Het gaat om horizontaal startende vliegtuigen (eCTOL) met een bereik van 750 km.