Onderzoek: ‘RUG is op twee na duurzaamste universiteit ter wereld’

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

De Rijksuniversiteit is dit jaar als derde geëindigd in de UI GreenMetric van de Universitas Indonesia. Dat betekent dat de RUG, van de ruim negenhonderd gerangschikte universiteiten uit 84 landen, de op twee na duurzaamste universiteit ter wereld is.

De universiteit van Wageningen scoorde dit jaar het hoogst, net als in de drie voorgaande jaren. Tussen de WUR en Groningen stond dit jaar alleen de University of Nottingham (VK). De RUG klom dit jaar op van de zevende plek die de universiteit vorig jaar kreeg toebedeeld.

Het doel van deze ranglijst is om de huidige toestand en het beleid rond ‘groene campussen’ en duurzaamheid in kaart te brengen, in de hoop dat er meer aandacht wordt besteed aan het tegengaan van wereldwijde klimaatverandering, energie- en waterbesparing, afvalrecycling en groen transport.