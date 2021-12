OMT wil aanvullende coronamaatregelen vanwege omikronvariant

nieuws

Abel van Santen (97) krijgt een vaccinatie tegen het coronavirus. Foto: OOG TV

Er moeten aanvullende coronamaatregelen komen. Dat adviseert het Outbreak Management Team aan het kabinet, Dat meldt de NOS.



Dit vanwege de omikronvariant van het coronavirus dat zich momenteel in Amsterdam snel verspreid. Volgende week is die variant waarschijnlijk dominant in de hoofdstad. Het OMT maakt zich daar grote zorgen over.

Omdat nog niet bekend is hoe ziekmakend de nieuwe variant is wil het OMT het zekere voor het onzekere nemen. De boosterprik zou bescherming bieden tegen omikron, maar nog lang niet iedereen heeft die vaccinatie gekregen.

Demissionair minister Hugo de Jonge maakt zich ook grote zorgen over de omikronvariant en roept mensen op zo snel mogelijk de boosterprik te halen. Begin volgende week komt er waarschijnlijk een nieuwe persconferentie van het kabinet.